Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам РФ

Страны НАТО перебрасывают военную технику к границам России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

В МИД отмечали, что когда НАТО отправляет военные самолеты и корабли к границам России, то целесообразно испытывает ее на прочность.

По словам Лаврова, все больше средств и сил аккумулируется при поддержке возрастающего числа западных инструкторов на Украине на линии соприкосновения на Донбассе.