Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам РФ
Страны НАТО перебрасывают военную технику к границам России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
В МИД отмечали, что когда НАТО отправляет военные самолеты и корабли к границам России, то целесообразно испытывает ее на прочность.
По словам Лаврова, все больше средств и сил аккумулируется при поддержке возрастающего числа западных инструкторов на Украине на линии соприкосновения на Донбассе.
Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что современная позиция НАТО может привести к краху системы международных отношений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru