Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к границам РФ

Страны НАТО перебрасывают военную технику к границам России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

В МИД отмечали, что когда НАТО отправляет военные самолеты и корабли к границам России, то целесообразно испытывает ее на прочность.

По словам Лаврова, все больше средств и сил аккумулируется при поддержке возрастающего числа западных инструкторов на Украине на линии соприкосновения на Донбассе.

МИД: У границ России кружат десятки самолётов НАТО

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что современная позиция НАТО может привести к краху системы международных отношений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОМИД РФСергей Лавров
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