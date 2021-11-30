МИД: У границ России кружат десятки самолётов НАТО

Беспилотники и самолёты-разведчики НАТО ежедневно патрулируют у границ России, сообщили в МИД РФ. Информация об этом фиксируется российскими военными. Каждую неделю средства объективного контроля выявляют около границ страны более 50 летательных аппаратов НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что, направляя к нашим границам военные корабли и самолеты, Североатлантический альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность и вынуждает нас реагировать. При этом в МИД подчеркнули, что все ответные меры Москвы адекватны и сдержанны.