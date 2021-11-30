МИД: У границ России кружат десятки самолётов НАТО
Беспилотники и самолёты-разведчики НАТО ежедневно патрулируют у границ России, сообщили в МИД РФ. Информация об этом фиксируется российскими военными. Каждую неделю средства объективного контроля выявляют около границ страны более 50 летательных аппаратов НАТО.
В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что, направляя к нашим границам военные корабли и самолеты, Североатлантический альянс целенаправленно испытывает Россию на прочность и вынуждает нас реагировать. При этом в МИД подчеркнули, что все ответные меры Москвы адекватны и сдержанны.
Говоря о том, что присутствие военных НАТО способствует региональной безопасности, в российском МИД заявили, что это иллюзия. На Смоленской площади рекомендуют вспомнить последствия бомбардировок силами альянса Югославии, свержение власти Муаммара Каддафи в Ливии и 20-летние присутствие войск НАТО в Афганистане, которое закончилось поспешным «бегством».
Также в МИД прокомментировали заявление НАТО о том, что киберпространство и космос это «операционные среды». Таким образом блок подрывает международные усилия по недопущению использования этих сфер в военных целях, уверены в дипломатическом ведомстве.
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