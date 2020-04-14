Лавров нашел след США в демонтаже памятника маршалу Коневу в Праге
Министр иностранных дел России Сергей Лавров нашел связь инициатора демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге в США.
В ходе видеоконференции министр указал, что отец главы муниципалитета Прага-6 Ондржея Коларжа, иницировавшего снос памятника, связан с американской консалтинговой компанией.
Лавров отметил, что именно эта компания подготовила для муниципальных властей Чехии заключение, которое обосновало необходимость снова памятника. Кроме того, отец чиновника ранее был сотрудником министерства иностранных дел Чехии, а также послом в США и России.
«Думаю, эта деталь небезынтересна», - отметил министр, добавив, что Москва будет добиваться от Чехии исполнения договора от 1993 года, который, в том числе, предполагает охрану воинских памятников в республике.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятнику Коневу в Праге. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия пражских чиновников преступлением, передает «Свободная пресса».
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