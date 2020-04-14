Лавров нашел след США в демонтаже памятника маршалу Коневу в Праге

Лавров отметил, что именно эта компания подготовила для муниципальных властей Чехии заключение, которое обосновало необходимость снова памятника. Кроме того, отец чиновника ранее был сотрудником министерства иностранных дел Чехии, а также послом в США и России.



«Думаю, эта деталь небезынтересна», - отметил министр, добавив, что Москва будет добиваться от Чехии исполнения договора от 1993 года, который, в том числе, предполагает охрану воинских памятников в республике.



Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятнику Коневу в Праге. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия пражских чиновников преступлением, передает «Свободная пресса».

