Лавров нашел след США в демонтаже памятника маршалу Коневу в Праге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нашел связь инициатора демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге в США.

В ходе видеоконференции министр указал, что отец главы муниципалитета Прага-6 Ондржея Коларжа, иницировавшего снос памятника, связан с американской консалтинговой компанией.

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Лавров отметил, что именно эта компания подготовила для муниципальных властей Чехии заключение, которое обосновало необходимость снова памятника. Кроме того, отец чиновника ранее был сотрудником министерства иностранных дел Чехии, а также послом в США и России.

«Думаю, эта деталь небезынтересна», - отметил министр, добавив, что Москва будет добиваться от Чехии исполнения договора от 1993 года, который, в том числе, предполагает охрану воинских памятников в республике.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятнику Коневу в Праге. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия пражских чиновников преступлением, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Эдуард Эрбен
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