Ветераны назвали издевательством демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге

В столице Чехии демонтировали памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, освободившему когда-то Прагу от немецкой армии. Власти города заверили, что монумент будет передан в музей скульптуры.

Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН возмутился действиями пражских властей и рассказал, что предпринимают ветераны, чтобы спасти памятник советскому маршалу.

«Союз ветеранов и созданный им в Словении "Антифашистский фронт мира" направили своё обращение – ветераны, воевавшие в партизанских отрядах и в составе красной армии в Польше, Болгарии и в других странах осудили этот акт вандализма. Мы ещё два года назад, по просьбе дочери маршала Конева, выходили с предложением обратиться по линии МИДа, чтобы перевезти этот памятник в Россию и найти ему тут достойное место. Нельзя допускать, чтобы издевались над нашей памятью, великой победой и историей. Мы всецело поддерживаем министра обороны РФ Сергея Шойгу по его инициативе. Мы до предела возмущены такими действиями, особенно накануне 9 мая и, даже, сами чехи возмущены», - заявил Моисеев.

Причины демонтажа памятника, в беседе с НСН объяснил член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе. «Освобождение 1945 года в значительной степени затуманено последующими событиями. Поэтому понятно, почему они убирают какие-то памятники», - сообщил он.

