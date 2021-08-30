Лавров напомнил Западу про «калашный ряд» в связи с политикой в Афганистане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с помощью поговорок описал политику Запада, проводившуюся в Афганистане, сообщает РИА Новости.
«В Афганистане 20 лет они с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не надо в чужой монастырь со своим уставом... и там еще что-то есть про калашный ряд», - сказал Лавров на встрече с молодежью в Волгограде.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила киевский режим с героями пословиц.
Со своей стороны, министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией», ответил ему старым одесским анекдотом.
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