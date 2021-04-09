Лавров напомнил о проблемах русскоязычного населения Эстонии

Российский министр напомнил, что в Эстонии массово сохраняется политика невыдачи гражданства русскоязычному населению, "выдавливается" из информационного и образовательного пространства русский язык. Кроме того, Лавров заявил о преследовании русскоязычных СМИ. Он также обозначил случаи "фальсификации истории" и отметил их неприемлемость.

Отмечается, что последний раз министры двух стран виделись в 2015 году. Лиймет, в свою очередь, напомнила, что Эстония и Россия являются соседями, поэтому им необходимо поддерживать контакты друг с другом, несмотря на разность мнений по многим вопросам.

