Лавров напомнил о проблемах русскоязычного населения Эстонии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с эстонской коллегой Эвой Марией Лийметс отметил важность решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
Российский министр напомнил, что в Эстонии массово сохраняется политика невыдачи гражданства русскоязычному населению, "выдавливается" из информационного и образовательного пространства русский язык. Кроме того, Лавров заявил о преследовании русскоязычных СМИ. Он также обозначил случаи "фальсификации истории" и отметил их неприемлемость.
Отмечается, что последний раз министры двух стран виделись в 2015 году. Лиймет, в свою очередь, напомнила, что Эстония и Россия являются соседями, поэтому им необходимо поддерживать контакты друг с другом, несмотря на разность мнений по многим вопросам.
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