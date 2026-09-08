Главная цель МИД РФ — обеспечить дипломатическую поддержку в справедливом завершении специальной военной операции (СВО), заявил глава ведомства Сергей Лавров на традиционной встрече с первокурсниками МГИМО.

Министр подчеркнул, что Россия пойдет на договоренности только с учетом своих интересов. Один из них — завершить конфликт в Европе так, чтобы нацизма на континенте больше не было. По его мнению, сохранить у власти режим, который с почестями перезахоранивает военных преступников — это предательство памяти победителей в Великой Отечественной войне.

Лавров добавил, что Запад неоднократно отвергал с высокомерием предложения России о нерасширении НАТО и отказывался дать юридические гарантии своим устным и письменным обещаниям. С начала СВО западные лидеры продолжили сохранять такой подход в дипломатической практике и не хотят признавать объективные перемены на международной арене.

Обращаясь к студентам и преподавателям, глава МИД особенно уточнил, что выпускникам, аналитикам, журналистам и политологам необходимо продолжать мобилизовывать все силы, чтобы отталкивать ложь и разъяснять всему миру правду.

