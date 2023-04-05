Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Россия и США находятся в «горячей фазе войны», но отношения надо поддерживать. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Он отметил, что «украинские нацисты американским оружием», а США грозятся все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять Киеву.
Отношения России и США переживают глубокий кризис. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии приема верительных грамот иностранных послов. По его словам, к этому привила практика Вашингтона использовать цветные революции по всему миру в своей внешней политике.
Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru