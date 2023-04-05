Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

Россия и США находятся в «горячей фазе войны», но отношения надо поддерживать. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он отметил, что «украинские нацисты американским оружием», а США грозятся все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять Киеву.