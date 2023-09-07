Лавров начал переговоры с коллегой из Бангладеш

Отмечается, что Лавров впервые посетил с визитом Бангладеш. Российский министр поблагодарил коллегу за приглашение и выразил заинтересованность в построении диалога между государствами.

Также ожидается, что Лавров проведет встречу с главой правительства Бангладеш Шейх Хасиной.

Ранее Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

