Лавров начал переговоры с коллегой из Бангладеш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приступил к переговорам со своим коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом в Дакке. Об этом сообщил портал российского дипломатического ведомства.

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Отмечается, что Лавров впервые посетил с визитом Бангладеш. Российский министр поблагодарил коллегу за приглашение и выразил заинтересованность в построении диалога между государствами.

Также ожидается, что Лавров проведет встречу с главой правительства Бангладеш Шейх Хасиной.

Ранее Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФПереговорыБангладешСергей Лавров

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