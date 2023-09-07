Лавров начал переговоры с коллегой из Бангладеш
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приступил к переговорам со своим коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом в Дакке. Об этом сообщил портал российского дипломатического ведомства.
Отмечается, что Лавров впервые посетил с визитом Бангладеш. Российский министр поблагодарил коллегу за приглашение и выразил заинтересованность в построении диалога между государствами.
Также ожидается, что Лавров проведет встречу с главой правительства Бангладеш Шейх Хасиной.
Ранее Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru