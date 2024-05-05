Госпогранслужба Украины: Граждане часто убегают из страны через Молдавию

Граждане Украины часто пытаются покинуть страну через Молдавию. Об этом сообщает украинский телеканал «Рада» со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

По его словам, украинцы обычно незаконно покидают свое государство через транзитную дорогу в Одесской области, которая идет через молдавское село Паланка. Он добавил, что некоторые убегающие прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств, в частности грузовиков, а другие иногда бросают свои машины, пытаясь поспасть в Молдавию.

«Гарантий безопасности больше нет»: Зачем Россия объявила Зеленского и Порошенко в розыск

При этом Демченко подчеркнул, что украинские пограничники пытаются противодействовать попыткам побега вместе с молдавскими коллегами.

Ранее RT сообщил, что сотрудниками Пограничной полиции Молдавии на границе с Украиной была задержана группа уклонистов из шести человек, которые заплатили по $4 тысяч за то, чтобы покинуть страну.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПограничникиГраницаМолдавияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры