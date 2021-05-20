Лавров на встрече с Блинкеном: Cтороны должны определиться с тем, как дальше развивать отношения

Беседа продолжалась около двух часов. Открывая встречу, российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения из-за серьезных расхождений.

По словам Лаврова, Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах. Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что почувствовал у Блинкена желание разгрести «завалы в отношениях», а «за нами дело не станет».

«Путин и Байден определят дальнейшие пути по выправлению отношений», - отметил российский министр.

По словам Блинкена, США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, однако у Вашингтона есть обеспокоенности по ситуации в Украине и Алексею Навальному.

Российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что положительный отзыв американского аналитика Тома Рогана по поводу работы главы МИД РФ Сергея Лаврова, скорее, вызван обидой на американские власти и желанием услышать более жесткий ответ Москве, чем реальным восхищением дипломатического таланта российского политика.

