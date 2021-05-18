Блинкен: США нацелены на стабильные и предсказуемые отношения с РФ
США нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике в преддверии заседания Арктического совета (АС) на уровне министров иностранных дел.
«У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», — цитирует Блинкена ТАСС.
Глава Госдепа отметил, что имеет смысл искать дополнительные вопросы для сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Кроме того, руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение мирного взаимодействия с РФ в Арктике.
Вместе с тем госсекретарь отметил предъявляемые РФ «незаконные морские требования», а также «возросшую военную активность» в Арктике. Блинкен подчеркнул, что АС сосредоточен на содействии мирному сотрудничеству в регионе.
Заседание АС на уровне глав МИД пройдет в Рейкьявике 19-20 мая. На полях сессии министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с госсекретарем США отдельную встречу, напоминает МИР 24.
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