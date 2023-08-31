Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины

Об этом он заявил во время встречи с послом Украины Владимиром Толкачом.

Разговор с дипломатом он назвал «искренним и открытым», и добавил, что позиция Сербии «по вопросу нерушимости границ» остается неизменной.

Накануне премьер Сербии Ана Брнабич заявила о готовности наращивать объем помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

