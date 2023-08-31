Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины

Сербия уважает территориальную целостность Украины, и будет привержена своим принципам и далее. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

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Об этом он заявил во время встречи с послом Украины Владимиром Толкачом.

Разговор с дипломатом он назвал «искренним и открытым», и добавил, что позиция Сербии «по вопросу нерушимости границ» остается неизменной.

Накануне премьер Сербии Ана Брнабич заявила о готовности наращивать объем помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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