Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины
31 августа 202319:12
Сербия уважает территориальную целостность Украины, и будет привержена своим принципам и далее. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.
Об этом он заявил во время встречи с послом Украины Владимиром Толкачом.
Разговор с дипломатом он назвал «искренним и открытым», и добавил, что позиция Сербии «по вопросу нерушимости границ» остается неизменной.
Накануне премьер Сербии Ана Брнабич заявила о готовности наращивать объем помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru