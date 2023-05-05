Лавров: Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях
5 мая 202312:13
Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в индийских рупиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее СМИ сообщили, что Москва и Нью-Дели приостановили переговоры о торговых расчетах в рупиях. Позже источники указали, что стороны продолжают обсуждения.
Как отметил Лавров, Россия накопила «миллиарды рупий» на счетах банков Индии.
«Нам нужно использовать их, эти рупии должны быть переведены (конвертированы) в другие валюты, сейчас это обсуждается», — цитирует министра РИА Новости.
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru