СМИ: Индия не смогла договориться с РФ о расчётах в рупиях

Индия и Россия прервали переговоры о расчётах во взаимной торговле рупиями. Об этом стало известно Reuters от источника, знакомого с ходом обсуждения данной темы.

Как подчеркнул собеседник агентства, месяцы переговоров по этому вопросу не смогли убедить российскую сторону хранить рупии в её казне. В результате, Нью-Дели реши больше не настаивать на расчётах в свой валюте, посчитав такой вариант нерабочим.