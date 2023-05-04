СМИ: Индия не смогла договориться с РФ о расчётах в рупиях

Индия и Россия прервали переговоры о расчётах во взаимной торговле рупиями. Об этом стало известно Reuters от источника, знакомого с ходом обсуждения данной темы.

Как подчеркнул собеседник агентства, месяцы переговоров по этому вопросу не смогли убедить российскую сторону хранить рупии в её казне. В результате, Нью-Дели реши больше не настаивать на расчётах в свой валюте, посчитав такой вариант нерабочим.

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В результате, как уточняет RT, Россия и Индия приступили к поиску альтернативного варианта механизма взаимных расчётов.

Рванее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев не согласился с позицией Минфина по поводу «ненужности» доллара США. Он заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия всё ещё серьёзно зависит от американской валюты.

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Фото: telegram.org
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