Лавров: Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря на заседании комиссии «Единой России» заявил, что Москва на переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание своих интересов.

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По его словам, сейчас стоит задача создавать благоприятные условия для развития России и обеспечения ее безопасности.

Утром 28 декабря СМИ сообщили даты ключевых переговоров между Россией и США. Так, 10 января планируются переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, а уже 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОПереговорыСШАРоссия
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