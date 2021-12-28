Лавров: Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США

По его словам, сейчас стоит задача создавать благоприятные условия для развития России и обеспечения ее безопасности.

Утром 28 декабря СМИ сообщили даты ключевых переговоров между Россией и США. Так, 10 января планируются переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, а уже 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО.

