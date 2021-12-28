СМИ: Совещание Совета Россия - НАТО ожидается 12 января
Встреча России и НАТО состоится 12 января. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о намерении провести совещание Совета Россия-НАТО 12 января, напоминает Газета.ру. Как отмечал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, главной темой встречи должны стать предложения Москвы по гарантиям безопасности.
«Ожидается, что Россия и НАТО встретятся 12 января», — подчеркнули в американской администрации.
При этом AFP со ссылкой на Белый дом сообщало, что Россия и США обсудят контроль над вооружениями и ситуацию на Украине 10 января. Представители РФ и ОБСЕ, по данным источника, проведут встречу 13 января, пишут Известия.
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