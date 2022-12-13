Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений подрывают веру в силу слова европейских политиков. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Путин заявил, что удивлен и разочарован словами Меркель о минских соглашениях

Ранее Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что Минские договоренности были подписаны для того, чтобы помочь Киеву стать сильнее и дать ему время, напоминает «Свободная пресса».

Штрахе указал, что соглашения «были не всерьез», «Минск» был необходим для подготовки Украины к возможному военному развитию, пишет РИА ФАН.

«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — цитирует политика РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаМинские СоглашенияАнгела Меркель
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