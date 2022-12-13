Бывший вице-канцлер Австрии назвал пугающими слова Меркель о Минских соглашениях
Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений подрывают веру в силу слова европейских политиков. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Ранее Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что Минские договоренности были подписаны для того, чтобы помочь Киеву стать сильнее и дать ему время, напоминает «Свободная пресса».
Штрахе указал, что соглашения «были не всерьез», «Минск» был необходим для подготовки Украины к возможному военному развитию, пишет РИА ФАН.
«Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия», — цитирует политика РИА Новости.
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