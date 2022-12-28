Меркель отказалась участвовать в урегулировании конфликта на Украине

По ее словам, такой «вопрос не ставится». Политик сообщила, что точно не знает, как может закончится конфликт. «Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров», — отметила бывший канцлер.

Меркель заявила, что будучи канцлером Германии она принимала решения в отношении Москвы и Киева, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной. «Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», — заявила политик.

Подчеркивается, что возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО, о чем шли дискуссии в 2008 году стало бы ошибкой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

