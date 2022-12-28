Меркель отказалась участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщила она итальянскому изданию Sette.
По ее словам, такой «вопрос не ставится». Политик сообщила, что точно не знает, как может закончится конфликт. «Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров», — отметила бывший канцлер.
Меркель заявила, что будучи канцлером Германии она принимала решения в отношении Москвы и Киева, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной. «Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», — заявила политик.
Подчеркивается, что возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО, о чем шли дискуссии в 2008 году стало бы ошибкой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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