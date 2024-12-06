Лавров: Крым мог быть украинским
Крым мог быть украинским, если не госпереворот в 2014 году на Украине, сообщил американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Украина была бы до сих пор едина и полуостров был бы в ее составе, если бы не госпереворот.
Дипломат указал, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru