Лавров: Крым мог быть украинским

Крым мог быть украинским, если не госпереворот в 2014 году на Украине, сообщил американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.

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По его словам, Украина была бы до сих пор едина и полуостров был бы в ее составе, если бы не госпереворот.

Дипломат указал, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаКрымМИД РФСергей Лавров

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