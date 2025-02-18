Лавров: Консультации РФ и США по Украине будут носить регулярный характер

Консультации России и Соединенных Штатов по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается украинской тематики, то я упомянул договоренность о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью», - сказал министр.

По его словам, Москва и Вашингтон договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию, назначены переговорщики. Лавров подчеркнул, что американская сторона сообщит, кто будет представлять США в рамках этой работы.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог вечером отправится на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что Келлог прибудет в Киев 20 февраля, передает «Радиоточка НСН».

