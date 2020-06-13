Лавров и Шойгу отправятся в Турцию с официальным визитом

Участие российской стороны в консультациях проходит в рамках достигнутых договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, уточняют в российском МИД.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН подчеркнул, что уже неоднократно обсуждались результаты встречи Путина и Эрдогана в Москве, меморандум, который был подписан. Андрей Чупрыгин обратил внимание на то, что задача Реджепа Тайипа Эрдогана никуда не делась, как и цели, которые он перед собой ставит.

«Он хотел откусить кусок Сирии в виде Идлибской зоны – это никуда и не делось. Договорённости с Владимиром Путиным носят ситуативный характер, для Эрдогана, по крайней мере. И никто не обещал, что после заключения перемирия турецкий лидер сядет за стол переговоров и начнёт договариваться о том, как вывести войска из Сирии. Такого не будет, я в этом не сомневаюсь. Отсюда и все эти истории», - заключил эксперт.

