Ермак заявил, что у переговоров в 2022 и в 2025 годах нет ничего общего
Новая российско-украинская встреча в Турции не должна быть связана с переговорами 2022 года. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил.
По его словам, нынешние переговоры с саммитом трёхлетней давности связывает «исключительно город Стамбул».
«Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — заключил Ермак.
Ранее глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва рассматривает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года, сообщает RT.
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