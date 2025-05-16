Ермак заявил, что у переговоров в 2022 и в 2025 годах нет ничего общего

Новая российско-украинская встреча в Турции не должна быть связана с переговорами 2022 года. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил.

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По его словам, нынешние переговоры с саммитом трёхлетней давности связывает «исключительно город Стамбул».

«Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — заключил Ермак.

Ранее глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва рассматривает встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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