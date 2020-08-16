Лавров и Помпео обсудили организацию саммита по Ирану по инициативе Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров обсудили предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита глав стран-постоянных членов Совбеза ООН, Ирана и Германии по вопросам безопасности в Персидском заливе.
«С российской стороны была подтверждена полная поддержка резолюции СБ ООН, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Сергей Лавров подчеркнул, что заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока»,— цитирует сообщение дипведомства «КоммерсантЪ».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты потерпели поражение в Совете безопасности ООН при попытке продлить оружейное эмбарго для Ирана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru