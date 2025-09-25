В промзоне британского Суиндона прогремел мощный взрыв
Взрыв прогремел в промышленном районе Суиндона в британском графстве Уилтшир. Об этом сообщает Sky News.
По данным канала, хлопок прозвучал на складе в промзоне накануне вечером. Полицию, медиков, пожарных и другие специализированные службы вызвали в район Groundwell Industrial Estate около 19:30 (21:30 мск).
«В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом», — отмечает СМИ.
Живущих рядом с промзоной людей призвали закрыть окна и не приближаться к району ЧП из соображений безопасности.
Ранее сильный взрыв произошел на улице в норвежском Осло, на месте ЧП обнаружили несколько гранат, напоминает 360.ru.
