В промзоне британского Суиндона прогремел мощный взрыв

Взрыв прогремел в промышленном районе Суиндона в британском графстве Уилтшир. Об этом сообщает Sky News.

По данным канала, хлопок прозвучал на складе в промзоне накануне вечером. Полицию, медиков, пожарных и другие специализированные службы вызвали в район Groundwell Industrial Estate около 19:30 (21:30 мск).

«В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом», — отмечает СМИ.

Живущих рядом с промзоной людей призвали закрыть окна и не приближаться к району ЧП из соображений безопасности.

Ранее сильный взрыв произошел на улице в норвежском Осло, на месте ЧП обнаружили несколько гранат, напоминает 360.ru.

