Лавров и Курц начали переговоры в Вене

Как передает ТАСС, после встречи заявлений для прессы не планируется. Диалог Лаврова и Курца также ведется в закрытом для прессе режиме.

Вена стала вторым пунктом посещения Лаврова в ходе поездки в Европу. Ранее он посетил Венгрию, после Австрии отправится в Италию.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом, Лавров заявил, что состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, все контакты сведены к минимуму.

