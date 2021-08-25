Лавров и Курц начали переговоры в Вене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и канцлер Австрии Себастьян Курц начали переговоры в Вене.

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Как передает ТАСС, после встречи заявлений для прессы не планируется. Диалог Лаврова и Курца также ведется в закрытом для прессе режиме.

Вена стала вторым пунктом посещения Лаврова в ходе поездки в Европу. Ранее он посетил Венгрию, после Австрии отправится в Италию.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом, Лавров заявил, что состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, все контакты сведены к минимуму.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Лавров
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