Лавров назвал плачевным состояние отношений России и ЕС

Состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, все контакты сведены к минимуму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за политики Евросоюза, которая направлена на сдерживание России.