Лавров назвал плачевным состояние отношений России и ЕС
Состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, все контакты сведены к минимуму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за политики Евросоюза, которая направлена на сдерживание России.
При этом Лавров отметил, что Россия открыта к прагматичному диалогу с ЕС.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью «Известиям», что саммит России и ЕС может состояться, но Москва не станет выступать с такой инициативой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru