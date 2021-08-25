Лавров назвал плачевным состояние отношений России и ЕС

Состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, все контакты сведены к минимуму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за политики Евросоюза, которая направлена на сдерживание России.

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При этом Лавров отметил, что Россия открыта к прагматичному диалогу с ЕС.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в интервью «Известиям», что саммит России и ЕС может состояться, но Москва не станет выступать с такой инициативой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ЕвросоюзСергей Лавров
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