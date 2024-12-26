Лавров: Франция предлагала наладить диалог по Украине без Киева

Франция предлагала России наладить диалог по конфликту на Украине без участия Киева. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью отечественным и зарубежным СМИ.

По словам главы МИД, Москве поступали по закрытым канал обращения французских коллег. Париж предлагал помочь наладить диалог по украинскому вопросу.

«Кстати, без всякой Украины. Просто... диалог по украинскому вопросу как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что "ни слова об Украине без Украины"», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Россия не отказывается от контактов, «готова послушать». Однако Франция параллельно выступает главным инициатором направления на Украину «миротворческих войск», готовит бойцов ВСУ на своей территории, напрямую заявляет о необходимости продолжать атаки на РФ. По словам Лаврова, подобное двусмысленное поведение не способствует серьезному отношению «к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег».

Ранее глава МИД заявил, что Россия готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.

