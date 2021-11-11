Лавров: Францию ждёт серьезный разговор с Россией по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече глав МИД и Минобороны России и Франции, которая пройдёт в Париже 12 ноября, сторонам предстоит серьёзный разговор на тему Украины, сообщает ТАСС.

США и Украина объединяют силы против невидимой «агрессии» Москвы

По его словам, французская сторона уже предупредила, что поднимет украинскую тематику.

«Я расцениваю это как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского... У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», - заключил Лавров.

Ранее российский министр заявил, что директор Центрального разведывательного управления США Роберт Бернс в ходе посещения Москвы подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, в том числе, предоставление особого статуса Донбассу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаФранцияРоссияМинобороны РФМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры