Лавров: Францию ждёт серьезный разговор с Россией по Украине

По его словам, французская сторона уже предупредила, что поднимет украинскую тематику.

«Я расцениваю это как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского... У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», - заключил Лавров.

Ранее российский министр заявил, что директор Центрального разведывательного управления США Роберт Бернс в ходе посещения Москвы подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, в том числе, предоставление особого статуса Донбассу.

