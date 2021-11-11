Лавров: Францию ждёт серьезный разговор с Россией по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на встрече глав МИД и Минобороны России и Франции, которая пройдёт в Париже 12 ноября, сторонам предстоит серьёзный разговор на тему Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, французская сторона уже предупредила, что поднимет украинскую тематику.
«Я расцениваю это как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского... У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», - заключил Лавров.
Ранее российский министр заявил, что директор Центрального разведывательного управления США Роберт Бернс в ходе посещения Москвы подтвердил необходимость соблюдения Минских договоренностей, в том числе, предоставление особого статуса Донбассу.
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