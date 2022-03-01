Лавров: Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога

Евросоюз вместо диалога с Россией выбрал путь нелегитимных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по разоружению, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ напомнил, что хотел выступить непосредственно в Женеве, но это стало невозможно из-за «отказа Евросоюза соблюдать одно из основополагающих прав человека –право на свободу передвижения».

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По его словам, Евросоюз пытается уйти от диалога и контактов, которые могли бы помочь в решении международных проблем.

Ранее Лавров также подчеркнул, что для России неприемлемо нахождение американского ядерного оружия в Европе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции ЕССергей Лавров
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