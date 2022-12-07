Лавров: Европа не может защищать свои интересы перед США
Неспособность европейских стран отстаивать свои потребности – это медицинский факт. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает РИА Новости.
По его словам, у Европы есть интересы, которые не совпадают с интересами США, но она не может их защитить.
«По крайней мере, итоги либо отсутствие таковых после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон подкрепляют меня в этом мнении», — добавил министр.
Ранее Сергей Лавров заявил о завершении «глобализации по-американски», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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