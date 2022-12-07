Лавров: Европа не может защищать свои интересы перед США

Неспособность европейских стран отстаивать свои потребности – это медицинский факт. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает РИА Новости.

По его словам, у Европы есть интересы, которые не совпадают с интересами США, но она не может их защитить.