Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран
Альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может трансформироваться в объединение 15-17 стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».
Глава МИД отметил, что формат РИК — Россия, Индия и Китай — дал «путевку в жизнь» пятерке БРИКС, пользующейся огромным вниманием.
«Выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее в БРИКС сообщали, что к блоку желают присоединиться новые участники, в числе которых Саудовская Аравия, Турция и Египет. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что членами объединения хотят стать Аргентина и Иран.
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