Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран

Глава МИД отметил, что формат РИК — Россия, Индия и Китай — дал «путевку в жизнь» пятерке БРИКС, пользующейся огромным вниманием.

«Выстраивается целая очередь из государств с претензией на полноправное членство. Если всех удовлетворить, то "пятерка" превратится где-то в 15-17 стран», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее в БРИКС сообщали, что к блоку желают присоединиться новые участники, в числе которых Саудовская Аравия, Турция и Египет. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что членами объединения хотят стать Аргентина и Иран.

