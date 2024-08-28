Лавров: Доктрина применения ядерного оружия уточняется

Доктрина применения ядерного оружия России в настоящее время уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Рябков допустил изменение ядерной доктрины России с учетом СВО

«У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — заявил глава дипломатии РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внесение корректировок в ядерную доктрину России возможно. Это может произойти на фоне эскалации со стороны противников России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеМИД РФСергей Лавров

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