Рябков допустил изменение ядерной доктрины России с учетом СВО
Изменения могут быть внесены в ядерную доктрину России в будущем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
По словам дипломата, доктрину могут изменить в том числе с опорой на опыт специальной военной операции.
«Наверное, настанет момент, когда в основы госполитики могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, когда, давайте назовем вещи своими именами, классическое... прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере», — указал Рябков.
Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что ядерная доктрина в РФ может измениться, если число угроз и вызовов по отношению к государству увеличится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru