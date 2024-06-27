Рябков допустил изменение ядерной доктрины России с учетом СВО

Изменения могут быть внесены в ядерную доктрину России в будущем. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, доктрину могут изменить в том числе с опорой на опыт специальной военной операции.

«Наверное, настанет момент, когда в основы госполитики могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, когда, давайте назовем вещи своими именами, классическое... прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере», — указал Рябков.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что ядерная доктрина в РФ может измениться, если число угроз и вызовов по отношению к государству увеличится.

