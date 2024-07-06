Рябков: Корректировки ядерной доктрины РФ при эскалации ситуации возможны
6 июля 202411:52
Внесение корректировок в ядерную доктрину России возможно. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
По его мнению, это может произойти на фоне эскалации со стороны противников России. Дипломат считает, что в документ необходимо внести концептуальные дополнения.
Рябков также напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что доктрина является «живым инструментом».
Ранее о возможности изменения ядерной доктрины России говорил президент страны, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru