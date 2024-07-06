Рябков: Корректировки ядерной доктрины РФ при эскалации ситуации возможны

Внесение корректировок в ядерную доктрину России возможно. Об этом сообщает журнал «Международная жизнь» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

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По его мнению, это может произойти на фоне эскалации со стороны противников России. Дипломат считает, что в документ необходимо внести концептуальные дополнения.

Рябков также напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что доктрина является «живым инструментом».

Ранее о возможности изменения ядерной доктрины России говорил президент страны, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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