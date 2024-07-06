Рябков: Корректировки ядерной доктрины РФ при эскалации ситуации возможны

По его мнению, это может произойти на фоне эскалации со стороны противников России. Дипломат считает, что в документ необходимо внести концептуальные дополнения.

Рябков также напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что доктрина является «живым инструментом».

Ранее о возможности изменения ядерной доктрины России говорил президент страны, передает RT.