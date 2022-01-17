Лавров: для Украины нет альтернативы Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна досконально выполнить минские соглашения, сообщает РИА Новости.
По его словам, для Киева в Донбассе не может быть никакого плана «Б». Лавров также отметил, что США могут заставить Украину выполнять свои обязательства.
«Сегодня безусловно Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон вполне в состоянии заставить киевский режим наконец выполнить минские договоренности», — заключил российский министр.
Ранее французский посол в России Пьер Леви заявил, что Франция и Германия направляют усилия на выполнение минских договорённостей для решения конфликта в Донбассе, сообщает RT.
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