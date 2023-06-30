Лавров: для продления зерновой сделки не осталось оснований

Никаких весомых причин не осталось сейчас для продления зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы», - отметил министр.

Он также подчеркнул, что в настоящее время этот проект стал исключительно коммерческим.

По словам Лаврова, очередной каплей переполнившей терпение Москвы стал подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса. Функционирование трубопровода было частью зерновой сделки и упоминалось в предложениях генерального секретаря ООН Гутерриша, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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