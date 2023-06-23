ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки
23 июня 202317:50
ООН призвало снять все препятствия для продления действия зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Розмари ДиКарло.
«Призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения договоренности», - сказала ДиКарло.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru