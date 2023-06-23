ООН призвала снять все препятствия для продления зерновой сделки

ООН призвало снять все препятствия для продления действия зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Розмари ДиКарло.

Депутат допустила подорожание пшеницы в России из-за плохой погоды
«Призываем снять все препятствия для обеспечения продолжения договоренности», - сказала ДиКарло.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал украинскую часть зерновой сделки коммерческим проектом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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