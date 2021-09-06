Лавров: Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия
Дискриминация русского языка властями Украины достигла масштабов бедствия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
Министр заявил, что власти Украины «прямо и грубо» нарушают конституцию страны, в которой указаны гарантии «русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств».
По словам Лаврова, в данной ситуации невозможны «силовые методы борьбы». Он призвал страны Прибалтики и Украины изменить свою политику в отношении меньшинств.
Глава МИД напомнил о принятом в 2019 году законе об образовании и законе об украинском языке как государственном языке. В соответствии с этими документами, рассказал Лавров, с сентября 2020 года преподавать языки национальных меньшинств можно только в начальной школе.
Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины. В ней содержалось описание дискриминации русскоязычного населения Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в сфере IT-технологий
- СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени
- Литовские таможенники случайно уехали в Россию при проверке поезда
- Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке
- Лавров: призывы Киева расширить «нормандский формат» оскорбительны
- В Центральной России потеплеет до плюс 20 градусов
- Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название Богородск
- Эндокринолог назвала противопоказания для интервального голодания
- Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке
- Лавров: «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru