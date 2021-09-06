Лавров: Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия

Дискриминация русского языка властями Украины достигла масштабов бедствия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Министр заявил, что власти Украины «прямо и грубо» нарушают конституцию страны, в которой указаны гарантии «русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств».

Тупиковая тема. Как Украина пытается разыграть крымскую карту?

По словам Лаврова, в данной ситуации невозможны «силовые методы борьбы». Он призвал страны Прибалтики и Украины изменить свою политику в отношении меньшинств.

Глава МИД напомнил о принятом в 2019 году законе об образовании и законе об украинском языке как государственном языке. В соответствии с этими документами, рассказал Лавров, с сентября 2020 года преподавать языки национальных меньшинств можно только в начальной школе.

Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против Украины. В ней содержалось описание дискриминации русскоязычного населения Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ЛавровДискриминацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры