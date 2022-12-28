Лавров: четыре присоединенные к России территории необходимо полностью освободить

Территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть полностью освобождены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, речь идет о территориях, которые присоединились к РФ после референдумов и были конституционно закреплены.