Лавров: четыре присоединенные к России территории необходимо полностью освободить

Территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей должны быть полностью освобождены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, речь идет о территориях, которые присоединились к РФ после референдумов и были конституционно закреплены.

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Как сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, более 80 тыс. жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

Ранее в России рассказали об акциях поддержки для присоединенных территорий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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