Лавров: без Запада конфликт на Украине давно бы закончился

Западные страны стали прямыми участниками конфликта на Украине, без них он бы давно закончился. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству «Пренса Латина».

По его словам, в самом Киеве признают, что без наступательных вооружений со стороны западных союзников ВСУ проиграют.

Экс-аналитик ЦРУ: Запад проигнорировал слова Лаврова об Украине в 2008 году

Лавров, подчеркнул, что Запад использует нынешнее руководство Украины не только для уничтожения всего русского, но и для того, чтобы создавать прямые угрозы национальной безопасности России, с созданием военных баз и прочей инфраструктуры у её рубежей.

Ранее, как сообщала НСН, Сергей Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЗападСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры