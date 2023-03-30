Лавров: без Запада конфликт на Украине давно бы закончился

Западные страны стали прямыми участниками конфликта на Украине, без них он бы давно закончился. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству «Пренса Латина».

По его словам, в самом Киеве признают, что без наступательных вооружений со стороны западных союзников ВСУ проиграют.