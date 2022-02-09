Главы МИД России и Польши обсудят проблемы в отношениях двух стран
9 февраля 202216:31
Главы МИД России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау обсудят проблемы отношений между двумя странами. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел РФ.
Отмечается, что встреча состоится в Москве.
Ранее Лавров заявил, что ситуация на Украине является «милитаристским психозом».
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9 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru