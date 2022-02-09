Главы МИД России и Польши обсудят проблемы в отношениях двух стран

Главы МИД России и Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау обсудят проблемы отношений между двумя странами. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел РФ.

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Отмечается, что встреча состоится в Москве.

Ранее Лавров заявил, что ситуация на Украине является «милитаристским психозом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЛавровМИДРоссияПольша
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