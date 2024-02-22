Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из Белоруссии и России
22 февраля 202418:38
Власти Латвии запретили импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба латвийского парламента.
Документ, который вносит поправки в Закон о сельском хозяйстве и развитии села, также затрагивает ввоз кормовой продукции.
В парламенте добавили, что исключение составят сельхозпродукты, которые следуют через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза.
Ранее в Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru