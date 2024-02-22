Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из Белоруссии и России

Документ, который вносит поправки в Закон о сельском хозяйстве и развитии села, также затрагивает ввоз кормовой продукции.

В парламенте добавили, что исключение составят сельхозпродукты, которые следуют через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза.

Ранее в Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

