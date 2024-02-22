Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из Белоруссии и России

Власти Латвии запретили импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба латвийского парламента.

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Документ, который вносит поправки в Закон о сельском хозяйстве и развитии села, также затрагивает ввоз кормовой продукции.

В парламенте добавили, что исключение составят сельхозпродукты, которые следуют через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза.

Ранее в Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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