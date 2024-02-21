Литва с 1 марта закроет еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией

В прошлом году Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией — Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Продолжат действовать КПП Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Однако с весны на них ограничат движение пешеходов и велосипедистов.

Также Литва намерена начать сокращение разрешений на перевозку пассажиров на автобусах. Это коснется перевозчиков с обеих сторон. Также ограничат посадку и высадку пассажиров на железнодорожной станции «Кена».

Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией.



