Литва с 1 марта закроет еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило закрытие двух из четырех работающих КПП на границе с Белоруссией, сообщает Delfi. С 1 марта перестанут функционировать переходы Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка). КПП будут закрыты и транспорта, и для пешеходов.

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В прошлом году Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией — Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы). Продолжат действовать КПП Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Однако с весны на них ограничат движение пешеходов и велосипедистов.

Также Литва намерена начать сокращение разрешений на перевозку пассажиров на автобусах. Это коснется перевозчиков с обеих сторон. Также ограничат посадку и высадку пассажиров на железнодорожной станции «Кена».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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