Латвия заморозила активы 147 лиц в рамках санкций против России и Белоруссии
Власти Латвии заморозили активы 147 лиц, которые попали под санкции, введённые против России и Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель руководителя Службы финансовой разведки Паулис Ильенковс.
По его словам, речь идёт в том числе о 102 объектах недвижимости и 80 транспортных средствах, которыми прямо или косвенно владеют указанные лица.
Ильенковс уточнил, что общая стоимость замороженных активов, включая ценные бумаги, превышает 80 млн евро.
Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, погашение которого будет осуществляться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает RT.
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