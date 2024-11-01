Латвия заморозила активы 147 лиц в рамках санкций против России и Белоруссии

По его словам, речь идёт в том числе о 102 объектах недвижимости и 80 транспортных средствах, которыми прямо или косвенно владеют указанные лица.

Ильенковс уточнил, что общая стоимость замороженных активов, включая ценные бумаги, превышает 80 млн евро.

Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, погашение которого будет осуществляться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает RT.

