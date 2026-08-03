В Латвии призвали граждан больше пить, чтобы поддерживать Украину
Представитель латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш призвал сограждан больше пить, чтобы конфискованные у нетрезвых водителей машины направляли украинским военным. Об этом сообщило Латвийское телевидение.
Структура занимается ремонтом транспортных средств, конфискованных у нетрезвых автомобилистов, для последующей отправки в ВСУ. Как отметил Берзиньш, слоган организации - «Пейте и поддерживайте Украину».
«Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует», - указал он.
В этом году Латвия передала ВСУ 187 машин.
Ранее латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ускоренное принятие Украины в Евросоюз позволит странам сообщества получить доступ к украинским природным ресурсам.
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