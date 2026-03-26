СМИ: Латвия, Литва, Эстония открыли небо для атак дронов ВСУ на Россию
Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА для атак на российские регионы, передает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.
Дроны запускают с территории Черниговской области, чтобы добраться до цели необходимо покрыть около 850 километров. Маршрут, открытый прибалтийскими странами значительно сокращает это расстояние и позволяет обойти системы российской противовоздушной обороны (ПВО).
Украинские беспилотники огибают Белоруссию через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию и акваторию Балтийского моря, получив открытый выход в Финский залив.
Официального подтверждения этим данным не было.
В последнее время беспилотные атаки ВСУ на российские регионы участились. Только с 13:00 по 18:00 26 марта российские средства ПВО уничтожили 96 украинских дронов над различными территориями страны.
