Латвия прекратит выдачу новых долгосрочных рабочих виз для граждан России
Латвия не будет выдавать россиянам долгосрочные рабочие визы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба парламента Латвии.
Действие постоянных ВНЖ россиян в стране истечет 1 сентября 2023 года, основанием для их продления будет знание латышского. Данные поправки в Иммиграционный закон республики утвердил Сейм Латвии.
Согласно новой редакции закона, граждане России «больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу сроком до одного года» в случае «наличия работы в Латвии», «права нахождения в республике в связи с работой в удаленном режиме на компанию, зарегистрированную в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР), а также если они зарегистрированы в качестве «самозанятого лица в стране-участнице ОЭСР».
Напомним, ранее Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Отмечалось, что пересекать границы смогут граждане России, посещающие членов семьи и по другим причинам — гуманитарным соображениям и для диссидентов.
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