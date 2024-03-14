Латвия пообещала не преследовать россиян за участие в выборах

Участие россиян на территории Латвии в выборах президента РФ не нарушает никаких законов и не влечет за собой никакого наказания, заявила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.

«Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина»,— цитирует министра Delfi.