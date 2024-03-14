Латвия пообещала не преследовать россиян за участие в выборах
Участие россиян на территории Латвии в выборах президента РФ не нарушает никаких законов и не влечет за собой никакого наказания, заявила глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере.
«Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина»,— цитирует министра Delfi.
Либиня-Эгнере добавила, что власти республики будут действовать в рамках международного права.
Ранее глава латвийского минюста заявляла, что участие в выборах президента РФ можно расценивать как поддержку проведения военной операции на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что запретить россиянам в республике проголосовать латвийские власти не могут.
Ранее латвийские власти приняли решение о депортации 800 россиян, не оформивших вид на жительство в республике и не сдавших языковой тест. Об этом заявила накануне представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru