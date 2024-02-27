Премьер Эстонии призвала поскорее лишить россиян избирательных прав
Эстонии необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, считает премьер-министр республики Кая Каллас. Об этом пишет портал ERR.ee.
«Если это возможно сделать, изменив конституцию, то нужно заняться этим быстрее», - сказала глава правительства прибалтийской республики.
Необходимость такого шага она объяснила тем, что на выборах в Эстонии могут голосовать сторонники президента России Владимира Путина или спецоперации на Украине.
МВД России 13 февраля объявило премьер-министр Эстонии в розыск. Соответствующее решение также принято в отношении глава Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса и членов Сейма Латвии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru