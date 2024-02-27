Премьер Эстонии призвала поскорее лишить россиян избирательных прав

«Если это возможно сделать, изменив конституцию, то нужно заняться этим быстрее», - сказала глава правительства прибалтийской республики.

Необходимость такого шага она объяснила тем, что на выборах в Эстонии могут голосовать сторонники президента России Владимира Путина или спецоперации на Украине.

МВД России 13 февраля объявило премьер-министр Эстонии в розыск. Соответствующее решение также принято в отношении глава Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса и членов Сейма Латвии, сообщает «Радиоточка НСН».

