Премьер Эстонии призвала поскорее лишить россиян избирательных прав

Эстонии необходимо как можно скорее изменить конституцию и лишить россиян и белорусов избирательных прав, считает премьер-министр республики Кая Каллас. Об этом пишет портал ERR.ee.

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«Если это возможно сделать, изменив конституцию, то нужно заняться этим быстрее», - сказала глава правительства прибалтийской республики.

Необходимость такого шага она объяснила тем, что на выборах в Эстонии могут голосовать сторонники президента России Владимира Путина или спецоперации на Украине.

МВД России 13 февраля объявило премьер-министр Эстонии в розыск. Соответствующее решение также принято в отношении глава Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса и членов Сейма Латвии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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